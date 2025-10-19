FÊTE DE L’AUTOMNE Montredon-des-Corbières

1 Avenue du Languedoc Montredon-des-Corbières

Début : 2025-10-19 19:00:00

2025-10-19

Fête de l’automne au Pôle culturel de Montredon-des-Corbières

Organisée par Les Caillouteurs Randonneurs

Programme de la journée

9h Départ de randonnée facile (9km)

9h30 Départ de la randonnade santé (6km)

12h Apéro, mignardises

12H30 Cassoulet à emporter

13h Repas musical, Cassoulet au confit élaboré par les Caillouteurs

Tombola

1 Avenue du Languedoc Montredon-des-Corbières 11100 Aude Occitanie

English :

Autumn Festival at the Montredon-des-Corbières Cultural Centre

Organized by Les Caillouteurs Randonneurs

Program for the day

9am: Start of easy hike (9km)

9:30 am: Start of the health hike (6km)

12pm: Aperitif, mignardises

12:30 p.m.: Cassoulet takeaway

1pm: Musical meal, Cassoulet au confit prepared by Les Caillouteurs

Tombola

German :

Herbstfest im Kulturpol von Montredon-des-Corbières

Organisiert von Les Caillouteurs Randonneurs

Programm des Tages

9 Uhr: Start der leichten Wanderung (9km)

9.30 Uhr: Start der Gesundheitswanderung (6km)

12 Uhr: Aperitif, Süßigkeiten

12H30 Cassoulet zum Mitnehmen

13:00 Uhr: Musikalisches Essen, Cassoulet au confit, von den Caillouteurs zubereitet

Tombola

Italiano :

Festa d’autunno presso il Centro Culturale di Montredon-des-Corbières

Organizzato da Les Caillouteurs Randonneurs

Programma della giornata

9.00: inizio dell’escursione facile (9 km)

9.30: Inizio della passeggiata salutare (6 km)

12.00: Aperitivo, mignardises

ore 12.30: Cassoulet da portare via

ore 13.00: pasto musicale, Cassoulet au confit preparato da Les Caillouteurs

Tombola

Espanol :

Festival de Otoño en el Centro Cultural de Montredon-des-Corbières

Organizado por Les Caillouteurs Randonneurs

Programa del día

9h: Inicio de la caminata fácil (9km)

9h30: Inicio de la caminata saludable (6km)

12h: Aperitivo, mignardises

12h30: Cassoulet para llevar

13h: Comida musical, Cassoulet au confit preparado por Les Caillouteurs

Tómbola

