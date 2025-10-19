FÊTE DE L’AUTOMNE Montredon-des-Corbières
FÊTE DE L’AUTOMNE Montredon-des-Corbières dimanche 19 octobre 2025.
FÊTE DE L’AUTOMNE
1 Avenue du Languedoc Montredon-des-Corbières Aude
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 19:00:00
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Fête de l’automne au Pôle culturel de Montredon-des-Corbières
Organisée par Les Caillouteurs Randonneurs
Programme de la journée
9h Départ de randonnée facile (9km)
9h30 Départ de la randonnade santé (6km)
12h Apéro, mignardises
12H30 Cassoulet à emporter
13h Repas musical, Cassoulet au confit élaboré par les Caillouteurs
Tombola
.
1 Avenue du Languedoc Montredon-des-Corbières 11100 Aude Occitanie +33 6 10 83 56 67
English :
Autumn Festival at the Montredon-des-Corbières Cultural Centre
Organized by Les Caillouteurs Randonneurs
Program for the day
9am: Start of easy hike (9km)
9:30 am: Start of the health hike (6km)
12pm: Aperitif, mignardises
12:30 p.m.: Cassoulet takeaway
1pm: Musical meal, Cassoulet au confit prepared by Les Caillouteurs
Tombola
German :
Herbstfest im Kulturpol von Montredon-des-Corbières
Organisiert von Les Caillouteurs Randonneurs
Programm des Tages
9 Uhr: Start der leichten Wanderung (9km)
9.30 Uhr: Start der Gesundheitswanderung (6km)
12 Uhr: Aperitif, Süßigkeiten
12H30 Cassoulet zum Mitnehmen
13:00 Uhr: Musikalisches Essen, Cassoulet au confit, von den Caillouteurs zubereitet
Tombola
Italiano :
Festa d’autunno presso il Centro Culturale di Montredon-des-Corbières
Organizzato da Les Caillouteurs Randonneurs
Programma della giornata
9.00: inizio dell’escursione facile (9 km)
9.30: Inizio della passeggiata salutare (6 km)
12.00: Aperitivo, mignardises
ore 12.30: Cassoulet da portare via
ore 13.00: pasto musicale, Cassoulet au confit preparato da Les Caillouteurs
Tombola
Espanol :
Festival de Otoño en el Centro Cultural de Montredon-des-Corbières
Organizado por Les Caillouteurs Randonneurs
Programa del día
9h: Inicio de la caminata fácil (9km)
9h30: Inicio de la caminata saludable (6km)
12h: Aperitivo, mignardises
12h30: Cassoulet para llevar
13h: Comida musical, Cassoulet au confit preparado por Les Caillouteurs
Tómbola
L’événement FÊTE DE L’AUTOMNE Montredon-des-Corbières a été mis à jour le 2025-08-30 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Côte du Midi