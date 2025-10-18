Fête de l’Automne Orléans

Fête de l’Automne Orléans samedi 18 octobre 2025.

Fête de l’Automne

Avenue du Parc Floral Orléans Loiret

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-18

Chaque fin de saison, le Parc Floral vous propose de venir fêter sa traditionnelle Fête de l’Automne.

Après le succès de son édition 2023 où 6000 visiteurs se sont empressés de venir découvrir cette manifestation familiale, le Parc Floral vous invite de nouveau pour sa 5e édition.

Rendez-vous le SAMEDI 18 et le DIMANCHE 19 OCTOBRE 2025

Vous retrouverez de savoureux produits sur les différents points de restauration accessibles pendant la durée de la manifestation. Ainsi vous pourrez réjouir vos papilles en savourant crêpes et galettes, food-trucks locaux ou encore vin chaud.

Des animations ponctueront le week-end et permettront aux familles de passer un délicieux moment creusage de citrouilles, ateliers créatifs et les fameux décors de nos jardiniers ! .

English :

At the end of each season, the Parc Floral invites you to come and celebrate its traditional Autumn Festival.

Following the success of its 2023 edition, when 6,000 visitors flocked to this family-friendly event, the Parc Floral invites you back for its 5th edition.

German :

Am Ende jeder Saison lädt der Blumenpark zu seinem traditionellen Herbstfest ein.

Nach dem Erfolg des Herbstfestes 2023, bei dem 6000 Besucher zu dieser Familienveranstaltung strömten, lädt der Parc Floral Sie auch dieses Jahr wieder zu seinem 5.

Italiano :

Alla fine di ogni stagione, il Parc Floral vi invita a partecipare alla sua tradizionale Festa d’Autunno.

Dopo il successo dell’edizione 2023, che ha visto l’afflusso di 6.000 visitatori per questo evento adatto alle famiglie, il Parc Floral vi invita a tornare per la sua quinta edizione.

Espanol :

Al final de cada temporada, el Parc Floral le invita a venir a celebrar su tradicional Fiesta de Otoño.

Tras el éxito de su edición de 2023, en la que 6.000 visitantes acudieron en masa a este evento familiar, el Parc Floral vuelve a invitarle a su 5ª edición.

