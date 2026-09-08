Fête de l’automne Ecole Pays-de-Montbenoît

Informations pratiques

Pays-de-Montbenoît

Fête de l’automne

Ecole 2 Route de Montbenoît – La Longeville Montbenoît Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

A partir de 10h.

Organisé par le Comité des Fêtes de l’Ecole intercommunale.

Venez célébrer l’automne dans une explosion de feuilles dorées et d’ambiance chaleureuse : animations et jeux pour enfants, friperie géante, marché d’artisans locaux, foodtrucks et buvette.

Entrée libre.

Renseignements auprès des membres du comité. .

Ecole 2 Route de Montbenoît – La Longeville Pays-de-Montbenoît 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 19 46

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English : Fête de l’automne

L’événement Fête de l’automne Pays-de-Montbenoît a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS