Fête de l’Automne Piriac-sur-Mer

Fête de l’Automne

Place de l’Eglise Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2025-10-04 12:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Les Brutes de Pom’ reviennent pour la fête de l’automne, rendez-vous incontournable Piriacais !

La Fête de l’Automne est une Fête conviviale et chaleureuse avec de nombreuses animations autour du pressoir et notamment la traditionnelle dégustation de jus de pommes pensez à apporter votre contenant !

Vide greniers, pressage de pommes, animations et Fest noz en soirée avec Sonorien .

Inscriptions auprès de l’association Brutes de Pom’ .

Place de l’Eglise Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 98 82 44 68 kityben@sfr.fr

