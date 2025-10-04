Fête de l’Automne Piriac-sur-Mer
Fête de l’Automne Piriac-sur-Mer samedi 4 octobre 2025.
Fête de l’Automne
Place de l’Eglise Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 12:00:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Les Brutes de Pom’ reviennent pour la fête de l’automne, rendez-vous incontournable Piriacais !
La Fête de l’Automne est une Fête conviviale et chaleureuse avec de nombreuses animations autour du pressoir et notamment la traditionnelle dégustation de jus de pommes pensez à apporter votre contenant !
Vide greniers, pressage de pommes, animations et Fest noz en soirée avec Sonorien .
Inscriptions auprès de l’association Brutes de Pom’ .
Place de l’Eglise Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 98 82 44 68 kityben@sfr.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête de l’Automne Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-22 par ADT44