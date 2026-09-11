Informations pratiques

Piriac-sur-Mer

Fête de l’Automne

Place de l’Eglise Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 12:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

En famille ou entre amis, découvrez cette jolie fête de village qui met à l’honneur la pomme !

Vide-greniers, pressage de pommes, restauration, jeux et animations. .

Place de l’Eglise Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 98 82 44 68 kityben@sfr.fr

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English :

L’événement Fête de l’Automne Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44