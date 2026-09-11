AGENDA · Piriac-sur-Mer
Fête de l’Automne Piriac-sur-Mer
dimanche 4 octobre 2026 · Piriac-sur-Mer
Informations pratiques
Piriac-sur-Mer
Fête de l’Automne
Place de l’Eglise Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 12:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
En famille ou entre amis, découvrez cette jolie fête de village qui met à l’honneur la pomme !
Vide-greniers, pressage de pommes, restauration, jeux et animations. .
Place de l’Eglise Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 98 82 44 68 kityben@sfr.fr
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English :
L’événement Fête de l’Automne Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44
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