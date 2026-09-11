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AGENDA · Piriac-sur-Mer

Fête de l’Automne Piriac-sur-Mer

dimanche 4 octobre 2026 · Piriac-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Place de l'Eglise
Ville
44420 Piriac-sur-Mer
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Piriac-sur-Mer

Fête de l’Automne

Place de l’Eglise Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 12:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-04

En famille ou entre amis, découvrez cette jolie fête de village qui met à l’honneur la pomme ! 
Vide-greniers, pressage de pommes, restauration, jeux et animations.   .

Place de l’Eglise Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 98 82 44 68  kityben@sfr.fr

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English :

L’événement Fête de l’Automne Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44

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