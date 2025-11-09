Fête de l’automne Salle municipale Plougasnou

Fête de l’automne Salle municipale Plougasnou dimanche 9 novembre 2025.

Fête de l’automne

Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère

Début : 2025-11-09 11:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

2025-11-09

Une fête de village toute en échos avec notre saison !

Pour cette 4ème édition, nous souhaitons lancer un appel aux habitants. Afin qu’elle continue à nous permettre de se découvrir, nous proposons en parallèle au programme porté par l’association ( animations, petite restauration, musique et spectacles ) de mettre à disposition des petits stands pour toute personne qui désire apporter quelque chose… Quelque chose qu’il aime, qu’il fabrique, qu’il explique, qu’il partage…

Exemple Une collection, une passion, un artisanat, un combat, une idée, un art …

Pour le moment on aura

– Le stand de Cucurbitacées en tout genre

– Restauration de saison et locale

– Spectacles

– Stands d’automne

– Ateliers

– Blind test… .

Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 38 02 02 70

