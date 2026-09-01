Informations pratiques

Rion-des-Landes

Fête de l’automne

Rue de Mâa Rion-des-Landes Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 02:00:00

Date(s) :

2026-09-26

L’éco-lieu Jeannot organisa sa foire d’automne le Samedi 05 octobre 2024.

Dès 10h, Marché Producteurs et Artisans, Ateliers, Animations, Jeux, Expos…

SCENE OUVERTE & CONCERTS DAVID CAIROL & WEEDINGDUB

Entrée à prix libre et nécessaire

Camping , restauration et buvette sur place

CB acceptée

Célébrez la Fête de l’Automne à l’écolieu Jeanot avec un événement festif sur le thème Nomade .

L’après-midi s’ouvre sur un grand marché regroupant créateurs, artisans et producteurs locaux. Participez à de multiples ateliers initiation à la vannerie, sérigraphie, jeux et jonglerie. Des animations sur le nomadisme et les migrations rythmeront la journée, avec également des séances de tatouage.

En fin d’après-midi, laissez-vous émerveiller par le spectacle de cirque Du fil à la corde de la compagnie Les Vents du Cirque.

La soirée se poursuivra en musique avec le concert du groupe Mezar aux sonorités bedouin blues, avant de vibrer sur le DJ set Balkanik Sun’set par Crevette.

Pour parfaire ce moment de partage, une restauration avec option végétarienne, une buvette et un espace camping sont disponibles sur place pour prolonger la fête en toute convivialité. .

Rue de Mâa Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 98 81 31

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English : Fête de l’automne

L’éco-lieu Jeannot organized its autumn fair on Saturday, October 05, 2024.

From 10am, Farmers’ and Craftsmen’s Market, Workshops, Entertainment, Games, Exhibitions…

OPEN SCENE & CONCERTS: DAVID CAIROL & WEEDINGDUB

Admission free and required

Camping, food and refreshments on site

Credit cards accepted

L’événement Fête de l’automne Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Tartas