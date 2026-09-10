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AGENDA · Romans

Fête de l’automne Romans

dimanche 25 octobre 2026 · Romans

Fête de l’automne Romans

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
79260 Romans
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Romans

Fête de l’automne

Romans Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 08:00:00
fin : 2026-10-25 12:00:00

Date(s) :
2026-10-25

Venez profiter de la fête de l’automne de Romans.

Nous tiendrons un stand d’activité manuelle en lien avec cette
saison.   .

Romans 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 25 73 42  coordination@lacroiseedesvillages79.com

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English : Fête de l’automne

L’événement Fête de l’automne Romans a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Haut Val De Sèvre