Informations pratiques

Romans

Fête de l’automne

Romans Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 08:00:00

fin : 2026-10-25 12:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Venez profiter de la fête de l’automne de Romans.

Nous tiendrons un stand d’activité manuelle en lien avec cette

saison. .

Romans 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 25 73 42 coordination@lacroiseedesvillages79.com

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English : Fête de l’automne

L’événement Fête de l’automne Romans a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Haut Val De Sèvre