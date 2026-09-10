AGENDA · Romans
Fête de l’automne Romans
dimanche 25 octobre 2026 · Romans
Informations pratiques
Romans
Fête de l’automne
Romans Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 08:00:00
fin : 2026-10-25 12:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Venez profiter de la fête de l’automne de Romans.
Nous tiendrons un stand d’activité manuelle en lien avec cette
saison. .
Romans 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 25 73 42 coordination@lacroiseedesvillages79.com
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English : Fête de l’automne
L’événement Fête de l’automne Romans a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Haut Val De Sèvre