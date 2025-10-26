Fête de l’automne Saint-Céré

Fête de l’automne Saint-Céré dimanche 26 octobre 2025.

Fête de l’automne

place de la République Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 09:00:00

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Chataîgnes grillées, pressage de pommes, vieux outils, jeux en bois, animation musicale ou folklorique.

Tout public

Tout public. Buvette, restauration. .

place de la République Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 77 30 39 83

English :

Roasted chestnuts, apple pressing, old tools, wooden games, musical and folk entertainment.

Open to all

German :

Gegrillte Kastanien, Apfelpressen, alte Werkzeuge, Holzspiele, musikalische oder folkloristische Unterhaltung.

Für jedes Publikum

Italiano :

Castagne grigliate, spremitura delle mele, vecchi attrezzi, giochi in legno, musica e folklore.

Aperto a tutti

Espanol :

Castañas asadas, prensado de manzanas, herramientas antiguas, juegos de madera, música y folclore.

Abierto a todos

L’événement Fête de l’automne Saint-Céré a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Vallée de la Dordogne