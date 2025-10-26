Fête de l’automne Saint-Céré
Fête de l’automne Saint-Céré dimanche 26 octobre 2025.
Fête de l’automne
place de la République Saint-Céré Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 09:00:00
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Chataîgnes grillées, pressage de pommes, vieux outils, jeux en bois, animation musicale ou folklorique.
Tout public
Chataîgnes grillées, pressage de pommes, vieux outils, jeux en bois, animation musicale ou folklorique.
Tout public. Buvette, restauration. .
place de la République Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 77 30 39 83
English :
Roasted chestnuts, apple pressing, old tools, wooden games, musical and folk entertainment.
Open to all
German :
Gegrillte Kastanien, Apfelpressen, alte Werkzeuge, Holzspiele, musikalische oder folkloristische Unterhaltung.
Für jedes Publikum
Italiano :
Castagne grigliate, spremitura delle mele, vecchi attrezzi, giochi in legno, musica e folklore.
Aperto a tutti
Espanol :
Castañas asadas, prensado de manzanas, herramientas antiguas, juegos de madera, música y folclore.
Abierto a todos
L’événement Fête de l’automne Saint-Céré a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Vallée de la Dordogne