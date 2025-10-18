Fête de l’automne Le verger communal, Saint Domet Saint-Domet

Fête de l'automne

Le verger communal, Saint Domet Chez Baboux Saint-Domet Creuse

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Voici les informations de fête de l’Automne de Saint-Domet !

– Date Samedi 18 octobre

– Lieu Le verger communal (lieu dit Chez Baboux à Saint Domet)

– Horaires 10h/18h

– De la bonne humeur comme d’habitude !

– Meteo soleil ? ??

– la buvette ??

– le repas avec La Rue Sauvage et complèté pas d’autres réjouissances à côté !!

– un marché d’artisans et commerçants crêpes , plantes, miel, poterie, saucissons, bonbon, savons, légumes, nichoirs, bijoux, boissons ….

Et et et ! Le pressage de pommes bien sûr ! Un broyeur sera disponible pour le broyage de vos pommes ! Stérilisation possible ! Pensez à vos bouteilles ?? ! .

Le verger communal, Saint Domet Chez Baboux Saint-Domet 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine pourquoipas.saintdomet@gmail.com

