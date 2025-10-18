Fête de l’automne Le verger communal, Saint Domet Saint-Domet
Voici les informations de fête de l’Automne de Saint-Domet !
– Date Samedi 18 octobre
– Lieu Le verger communal (lieu dit Chez Baboux à Saint Domet)
– Horaires 10h/18h
– De la bonne humeur comme d’habitude !
– Meteo soleil ? ??
– la buvette ??
– le repas avec La Rue Sauvage et complèté pas d’autres réjouissances à côté !!
– un marché d’artisans et commerçants crêpes , plantes, miel, poterie, saucissons, bonbon, savons, légumes, nichoirs, bijoux, boissons ….
Et et et ! Le pressage de pommes bien sûr ! Un broyeur sera disponible pour le broyage de vos pommes ! Stérilisation possible ! Pensez à vos bouteilles ?? ! .
Le verger communal, Saint Domet Chez Baboux Saint-Domet 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine pourquoipas.saintdomet@gmail.com
