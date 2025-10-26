Fête de l’automne Saint-Germain-Beaupré

Fête de l’automne Saint-Germain-Beaupré dimanche 26 octobre 2025.

Fête de l’automne

Saint-Germain-Beaupré Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Fêtez l’automne en beauté!

Brocante et vide-grenier, randonnée, buvette et restauration rapide, marché aux fleurs et vente d’huitres!

Tout est réuni pour une journée festive

Départ de la randonnée à partir de 7h30. Deux circuits au choix. .

Saint-Germain-Beaupré 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 29 77 61

English : Fête de l’automne

German : Fête de l’automne

Italiano :

Espanol : Fête de l’automne

L’événement Fête de l’automne Saint-Germain-Beaupré a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Pays Sostranien