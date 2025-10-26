Fête de l’automne Saint-Germain-Beaupré
Fête de l’automne Saint-Germain-Beaupré dimanche 26 octobre 2025.
Fête de l’automne
Saint-Germain-Beaupré Creuse
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
2025-10-26
Fêtez l’automne en beauté!
Brocante et vide-grenier, randonnée, buvette et restauration rapide, marché aux fleurs et vente d’huitres!
Tout est réuni pour une journée festive
Départ de la randonnée à partir de 7h30. Deux circuits au choix. .
Saint-Germain-Beaupré 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 29 77 61
