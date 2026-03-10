Fête de l’automne Saint-Léon-sur-l’Isle
vendredi 2 octobre 2026 · Saint-Léon-sur-l'Isle
Informations pratiques
Saint-Léon-sur-l’Isle
Fête de l’automne
Place Maurice Thorez Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-02
Fête de l’automne
Manèges, loterie, confiseries…
20h, rue Jules Ferry, place Maurice Thorez
Comité des fêtes 06 17 71 61 20
Fête de l’automne
Manèges, loterie, confiseries…
20h, rue Jules Ferry, place Maurice Thorez
Comité des fêtes 06 17 71 61 20 .
Place Maurice Thorez Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 71 61 20
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English : Fête de l’automne
Fall Festival
Carousels, raffle, candy?
8:00 p.m., Jules Ferry Street, Maurice Thorez Square
Festival Committee 06 17 71 61 20
L’événement Fête de l’automne Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-07-22 par Vallée de l’Isle en Périgord
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