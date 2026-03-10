Informations pratiques

Saint-Léon-sur-l’Isle

Fête de l’automne

Place Maurice Thorez Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02

Fête de l’automne

Manèges, loterie, confiseries…

20h, rue Jules Ferry, place Maurice Thorez

Comité des fêtes 06 17 71 61 20

Fête de l’automne

Manèges, loterie, confiseries…

20h, rue Jules Ferry, place Maurice Thorez

Comité des fêtes 06 17 71 61 20 .

Place Maurice Thorez Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 71 61 20

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English : Fête de l’automne

Fall Festival

Carousels, raffle, candy?

8:00 p.m., Jules Ferry Street, Maurice Thorez Square

Festival Committee 06 17 71 61 20

L’événement Fête de l’automne Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-07-22 par Vallée de l’Isle en Périgord