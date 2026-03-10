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AGENDA · Saint-Léon-sur-l'Isle

Fête de l’automne Saint-Léon-sur-l’Isle

vendredi 2 octobre 2026 · Saint-Léon-sur-l'Isle

Fête de l’automne Saint-Léon-sur-l’Isle

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Place Maurice Thorez
Ville
24110 Saint-Léon-sur-l'Isle
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Léon-sur-l’Isle

Fête de l’automne

Place Maurice Thorez Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-02

Fête de l’automne
Manèges, loterie, confiseries…

20h, rue Jules Ferry, place Maurice Thorez

Comité des fêtes 06 17 71 61 20
Fête de l’automne
Manèges, loterie, confiseries…

20h, rue Jules Ferry, place Maurice Thorez

Comité des fêtes 06 17 71 61 20   .

Place Maurice Thorez Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 71 61 20 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de l’automne

Fall Festival
Carousels, raffle, candy?

8:00 p.m., Jules Ferry Street, Maurice Thorez Square

Festival Committee 06 17 71 61 20

L’événement Fête de l’automne Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-07-22 par Vallée de l’Isle en Périgord

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