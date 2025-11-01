Fête de l’automne Saint-Sulpice-le-Guérétois

Fête de l'automne Saint-Sulpice-le-Guérétois samedi 1 novembre 2025.

Fête de l’automne

Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Fête organisée par le Comité des Loisirs de Saint-Sulpice-le-Guérétois.

Au programme marché de producteurs, vente de boudines, vide-grenier, animations musicales, buvette et petite restauration( burgers maison/frites).

Pressoir, ventes de jus de pommes pensez à apporter vos bouteilles ! .

Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 14 86 96

