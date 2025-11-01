Fête de l’automne Saint-Sulpice-le-Guérétois
Fête de l’automne Saint-Sulpice-le-Guérétois samedi 1 novembre 2025.
Fête de l’automne
Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse
Fête organisée par le Comité des Loisirs de Saint-Sulpice-le-Guérétois.
Au programme marché de producteurs, vente de boudines, vide-grenier, animations musicales, buvette et petite restauration( burgers maison/frites).
Pressoir, ventes de jus de pommes pensez à apporter vos bouteilles ! .
Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 14 86 96
