Fête de l’automne Sarp
Fête de l’automne Sarp samedi 20 septembre 2025.
Fête de l’automne
SARP Sarp Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-20 13:30:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Fête de l’automne
Dés 13h30 doublette en 4 parties + demi-finale et finale
14h30 Jet du but
21h00 Soirée musicale avec Nico le Musicien
Jeux enfants gratuits
Buvette & restauration sur place
Organisé par le Comité des Fêtes de Sarp 06 75 84 24 85
SARP Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 84 24 85
English :
Autumn Festival
From 1:30 p.m. 4-game doubles + semi-final and final
2:30 pm Goal throwing
9:00 pm Musical evening with Nico le Musicien
Free children’s games
Refreshments & food on site
Organized by the Comité des Fêtes de Sarp ? 06 75 84 24 85
German :
Herbstfest
Ab 13.30 Uhr Doublette in 4 Spielen + Halbfinale und Finale
14.30 Uhr Zielwerfen
21.00 Uhr Musikalischer Abend mit Nico dem Musiker
Kostenlose Kinderspiele
Getränke & Essen vor Ort
Organisiert vom Comité des Fêtes de Sarp ? 06 75 84 24 85
Italiano :
Festival d’autunno
Dalle 13.30 Doppio 4 partite + semifinale e finale
14.30 Tiro in porta
21.00 Serata musicale con Nico le Musicien
Giochi gratuiti per bambini
Rinfreschi e cibo in loco
Organizzato dal Comitato delle Feste di Sarp ? 06 75 84 24 85
Espanol :
Festival de otoño
A partir de las 13.30 h Dobles a 4 partidos + semifinal y final
14.30 h Lanzamiento de goles
21.00 h Velada musical con Nico le Musicien
Juegos infantiles gratuitos
Refrescos y comida in situ
Organiza el Comité de Fiestas de Sarp ? 06 75 84 24 85
L’événement Fête de l’automne Sarp a été mis à jour le 2025-09-05 par OT de Neste-Barousse|CDT65