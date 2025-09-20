Fête de l’automne Sarp

Fête de l’automne Sarp samedi 20 septembre 2025.

Fête de l’automne

SARP Sarp Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-20 13:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Fête de l’automne

Dés 13h30 doublette en 4 parties + demi-finale et finale

14h30 Jet du but

21h00 Soirée musicale avec Nico le Musicien

Jeux enfants gratuits

Buvette & restauration sur place

Organisé par le Comité des Fêtes de Sarp 06 75 84 24 85

.

SARP Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 84 24 85

English :

Autumn Festival

From 1:30 p.m. 4-game doubles + semi-final and final

2:30 pm Goal throwing

9:00 pm Musical evening with Nico le Musicien

Free children’s games

Refreshments & food on site

Organized by the Comité des Fêtes de Sarp ? 06 75 84 24 85

German :

Herbstfest

Ab 13.30 Uhr Doublette in 4 Spielen + Halbfinale und Finale

14.30 Uhr Zielwerfen

21.00 Uhr Musikalischer Abend mit Nico dem Musiker

Kostenlose Kinderspiele

Getränke & Essen vor Ort

Organisiert vom Comité des Fêtes de Sarp ? 06 75 84 24 85

Italiano :

Festival d’autunno

Dalle 13.30 Doppio 4 partite + semifinale e finale

14.30 Tiro in porta

21.00 Serata musicale con Nico le Musicien

Giochi gratuiti per bambini

Rinfreschi e cibo in loco

Organizzato dal Comitato delle Feste di Sarp ? 06 75 84 24 85

Espanol :

Festival de otoño

A partir de las 13.30 h Dobles a 4 partidos + semifinal y final

14.30 h Lanzamiento de goles

21.00 h Velada musical con Nico le Musicien

Juegos infantiles gratuitos

Refrescos y comida in situ

Organiza el Comité de Fiestas de Sarp ? 06 75 84 24 85

L’événement Fête de l’automne Sarp a été mis à jour le 2025-09-05 par OT de Neste-Barousse|CDT65