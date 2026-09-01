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AGENDA · Savenay

Fête de l’automne Savenay

dimanche 27 septembre 2026 · Savenay

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
7 Route du Lac
Ville
44260 Savenay
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Savenay

Fête de l’automne

7 Route du Lac Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 14:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, l’association Pomme d’Happy organise sa Fête de l’Automne.

Au programme :

10h – Préparation de la soupe. À vous d’apporter un ou deux légumes de saison de votre choix, et le matériel nécessaire à sa réalisation.
10h – Troc livres sur les thématiques du jardin : jardinage, nature, permaculture,…
12h – Place à la dégustation de la soupe ! (Viens avec ton bol et ton pique nique !)
Dépôt des légumes à partir de 9h45.

Jeux pour enfants proposés sur place.   .

7 Route du Lac Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire   pommedhappy44@gmail.com

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English :

L’événement Fête de l’automne Savenay a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon

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