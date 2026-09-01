Informations pratiques

Savenay

Fête de l’automne

7 Route du Lac Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 14:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, l’association Pomme d’Happy organise sa Fête de l’Automne.

Au programme :

10h – Préparation de la soupe. À vous d’apporter un ou deux légumes de saison de votre choix, et le matériel nécessaire à sa réalisation.

10h – Troc livres sur les thématiques du jardin : jardinage, nature, permaculture,…

12h – Place à la dégustation de la soupe ! (Viens avec ton bol et ton pique nique !)

Dépôt des légumes à partir de 9h45.

Jeux pour enfants proposés sur place. .

7 Route du Lac Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire pommedhappy44@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de l’automne Savenay a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon