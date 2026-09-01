Fête de l’automne Savenay
dimanche 27 septembre 2026 · Savenay
Informations pratiques
Savenay
Fête de l’automne
7 Route du Lac Savenay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 14:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, l’association Pomme d’Happy organise sa Fête de l’Automne.
Au programme :
10h – Préparation de la soupe. À vous d’apporter un ou deux légumes de saison de votre choix, et le matériel nécessaire à sa réalisation.
10h – Troc livres sur les thématiques du jardin : jardinage, nature, permaculture,…
12h – Place à la dégustation de la soupe ! (Viens avec ton bol et ton pique nique !)
Dépôt des légumes à partir de 9h45.
Jeux pour enfants proposés sur place. .
7 Route du Lac Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire pommedhappy44@gmail.com
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English :
L’événement Fête de l’automne Savenay a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon
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