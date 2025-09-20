Fête de l’automne Tieste-Uragnoux

Fête de l’automne Tieste-Uragnoux samedi 20 septembre 2025.

Fête de l’automne

TIESTE-URAGNOUX Tieste-Uragnoux Gers

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 19:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Venez fêter le début de l’automne autour d’un repas et une soirée musicale.

Au menu

– apéritif,

– paëlla,

– fromage,

– salade de fruits,

– café ou thé

Animation musicale avec « Les Filles en Bleu ».

Audrey & Emma forment un duo guitare-piano-voix avec un répertoire de reprises en version acoustique, idéal pour créer une ambiance douce et conviviale pour des événements ou soirées.

Il est possible d’avoir un plat végétarien sur demande.

Réservation obligatoire !

TIESTE-URAGNOUX Tieste-Uragnoux 32160 Gers Occitanie +33 6 09 23 69 65 mairie.tieste-uragnoux@wanadoo.fr

English :

Come and celebrate the start of autumn with a meal and an evening of music.

On the menu

– aperitif,

– paella,

– cheese,

– fruit salad,

– coffee or tea

Musical entertainment with « Les Filles en Bleu ».

Audrey & Emma form a guitar-piano-voice duo with a repertoire of acoustic covers, ideal for creating a gentle, friendly atmosphere for events and parties.

Vegetarian dishes available on request.

Reservations essential!

German :

Feiern Sie den Herbstanfang bei einem Essen und einem musikalischen Abend.

Auf dem Menüplan stehen:

– aperitif,

– paella,

– käse,

– obstsalat,

– kaffee oder Tee

Musikalische Unterhaltung mit « Les Filles en Bleu ».

Audrey & Emma bilden ein Gitarren-Piano-Voice-Duo mit einem Repertoire an Coversongs in akustischer Version. Ideal, um eine sanfte und freundliche Atmosphäre für Veranstaltungen oder Abende zu schaffen.

Auf Anfrage ist auch ein vegetarisches Gericht möglich.

Reservierung erforderlich!

Italiano :

Venite a festeggiare l’inizio dell’autunno con un pasto e una serata di musica.

Il menu

– aperitivo,

– paella

– formaggio

– macedonia di frutta,

– caffè o tè

Intrattenimento musicale con « Les Filles en Bleu ».

Audrey & Emma formano un duo chitarra-pianoforte-voce con un repertorio di cover acustiche, ideale per creare un’atmosfera dolce e amichevole per eventi o feste.

Su richiesta sono disponibili piatti vegetariani.

La prenotazione è indispensabile!

Espanol :

Venga a celebrar el comienzo del otoño con una comida y una velada musical.

En el menú

– aperitivo

– paella

– queso

– ensalada de frutas

– café o té

Animación musical con « Les Filles en Bleu ».

Audrey y Emma forman un dúo de guitarra, piano y voz con un repertorio de versiones acústicas, ideal para crear un ambiente suave y agradable para eventos o fiestas.

Platos vegetarianos disponibles previa petición.

Imprescindible reservar

L’événement Fête de l’automne Tieste-Uragnoux a été mis à jour le 2025-09-03 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65