Fête de l’automne Place du marché, salle des loisirs, devant la Folie Douce Varzy

Place du marché, salle des loisirs, devant la Folie Douce Place du Marché Varzy Nièvre

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 19:00:00

Organisée par les associations Jardinons Ensemble et Bee Api, et par la boutique La Folie Douce, la fête de l’automne à Varzy c’est des fruits & légumes de saison, du miel, des tatouages, de l’artisanat, des plantes et des arbres, des animations, de la restauration sur place … et peut-être vous ? Infos beeapivarzy@gmail.com .

Place du marché, salle des loisirs, devant la Folie Douce Place du Marché Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté beeapivarzy@gmail.com

