Informations pratiques

Laval-du-Tarn

FÊTE DE LAVAL DU TARN

Laval-du-Tarn Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

C’est la fête de Laval du Tarn

Cette année encore, le comité des fêtes vous prépares pleins d’animations pour ce Samedi 1er août !

Rendez-vous à la salle des fêtes à partir de 14h pour la rando cyclo, vtt route pédestre organisée par Les cyclos du Malpas. Ensoisée Brasucade de moules et 2 concerts avec le Madonnas et The Green Duck

C’est la fête de Laval du Tarn

Cette année encore, le comité des fêtes vous prépares pleins d’animations pour ce Samedi 1er août !

Rendez-vous à la salle des fêtes à partir de 14h pour la rando cyclo, vtt route pédestre organisée par Les cyclos du Malpas (VTT = 31km, route = 44.6km) Traces GPX, cartes papier et ravitos prévus. Tarifs 8€ adhérents FFvélo, 10€ non adhérents, gratuit pour les enfants. Inscription au 06 79 71 65 81 ou darde.dom@wanadoo.fr

En soirée Brasucade de moules

2 concerts avec les Madonnas pour une ambiance pop rock et The Green Duck pour une musique 100% irlandaise. .

Laval-du-Tarn 48500 Lozère Occitanie +33 6 48 16 06 26

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English :

It’s the Laval du Tarn Festival

Once again this year, the festival committee has plenty of activities planned for this Saturday, August 1!

Meet at the festival hall starting at 2 p.m. for the cycling, mountain biking, and hiking event organized by Les Cyclos du Malpas. In the evening: Mussel brasucade and two concerts featuring the Madonnas and The Green Duck

L’événement FÊTE DE LAVAL DU TARN Laval-du-Tarn a été mis à jour le 2026-07-10 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes