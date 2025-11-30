Fête de l’Avent Bouxwiller

Fête de l'Avent Bouxwiller dimanche 30 novembre 2025.

Fête de l’Avent

rue de l’Eglise Bouxwiller Bas-Rhin

Dimanche 2025-11-30 14:00:00

Le foyer protestant de Bouxwiller propose aux enfants de faire un calendrier de l’Avent géant. Ce sera également l’occasion d’acheter des articles de Noël ou simplement de se restaurer et boire un bon vin chaud !

Noël au Pays de Hanau

Culte Église Protestante 14h

Vente de l’Avent Foyer Protestant 15h-18h 0 .

rue de l’Eglise Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 21 66 21 centre.culturel@bouxwiller.eu

English :

The Protestant home of Bouxwiller proposes to the children to make a giant Advent calendar. It will also be an opportunity to buy Christmas articles or simply to eat and drink a good mulled wine!

German :

Das protestantische Heim in Bouxwiller bietet den Kindern die Möglichkeit, einen riesigen Adventskalender zu basteln. Dies wird auch die Gelegenheit sein, Weihnachtsartikel zu kaufen oder einfach nur zu essen und einen guten Glühwein zu trinken!

Italiano :

La casa protestante di Bouxwiller propone ai bambini di realizzare un calendario dell’avvento gigante. Sarà anche l’occasione per acquistare articoli natalizi o semplicemente per mangiare e bere un buon vin brulé!

Espanol :

El hogar protestante de Bouxwiller propone a los niños hacer un calendario de adviento gigante. También será una oportunidad para comprar artículos navideños o simplemente para comer y beber un buen vino caliente

