Fête de l’Avent et concert de Noël Erstein
Fête de l’Avent et concert de Noël Erstein samedi 29 novembre 2025.
Fête de l’Avent et concert de Noël
24 rue du Gal. De Gaulle Erstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29 13:30:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Concert de l’ensemble vocal DZIDZOLÉ, ventes de couronnes de l’Avent et articles de Noël
Vente de couronnes de l’Avent, stands artisanat, stammtisch, vin chaud.
A 14h30 concert de l’ensemble vocal DZIDZOLÉ sous la direction de Raphaëlle Meyer à l’église protestante .
24 rue du Gal. De Gaulle Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 01 81 38 58 paroisseprotestante.erstein@gamail.com
English :
Concert by the DZIDZOLÉ vocal ensemble, sales of Advent wreaths and Christmas articles
German :
Konzert des Vokalensembles DZIDZOLÉ, Verkauf von Adventskränzen und Weihnachtsartikeln
Italiano :
Concerto dell’ensemble vocale DZIDZOLÉ, vendita di corone d’Avvento e articoli natalizi
Espanol :
Concierto del conjunto vocal DZIDZOLÉ, venta de coronas de Adviento y artículos navideños
L’événement Fête de l’Avent et concert de Noël Erstein a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de tourisme du Grand Ried