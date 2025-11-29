Fête de l’Avent et concert de Noël Erstein

Fête de l’Avent et concert de Noël

24 rue du Gal. De Gaulle Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 13:30:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Concert de l’ensemble vocal DZIDZOLÉ, ventes de couronnes de l’Avent et articles de Noël

Vente de couronnes de l’Avent, stands artisanat, stammtisch, vin chaud.

A 14h30 concert de l’ensemble vocal DZIDZOLÉ sous la direction de Raphaëlle Meyer à l’église protestante .

24 rue du Gal. De Gaulle Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 01 81 38 58 paroisseprotestante.erstein@gamail.com

English :

Concert by the DZIDZOLÉ vocal ensemble, sales of Advent wreaths and Christmas articles

German :

Konzert des Vokalensembles DZIDZOLÉ, Verkauf von Adventskränzen und Weihnachtsartikeln

Italiano :

Concerto dell’ensemble vocale DZIDZOLÉ, vendita di corone d’Avvento e articoli natalizi

Espanol :

Concierto del conjunto vocal DZIDZOLÉ, venta de coronas de Adviento y artículos navideños

