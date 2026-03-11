Informations pratiques

Goxwiller

Fête de l’Avent

123 rue principale Goxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-29 09:00:00

fin : 2026-11-29 19:00:00

Date(s) :

2026-11-29

Vente de décorations et douceurs de Noël, moment musical en fin d’après midi.

Fête de l’Avent et petit marché de Noël découvrez des stands de produits artisanaux, de superbes couronnes de l’Avent, ainsi qu’une petite restauration gourmande (vin chaud, knacks, soupe maison…).

Programme à venir… 0 .

123 rue principale Goxwiller 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 56 79 05

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English :

Christmas decorations and sweets for sale, and music at the end of the afternoon.

L’événement Fête de l’Avent Goxwiller a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du pays de Barr