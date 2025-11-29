Fête de l’Avent

6 rue du Château Rothau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Fête de l’Avent au Presbytère Protestant de Rothau. A cette occasion, vous pourrez acheter votre couronne de l’Avent. Sur place profitez d’un temps de rencontre autour du vin chaud, café, thé et gâteaux de Noël ainsi qu’un petit marché de Noël avec des couronnes de l’Avent, des cadeaux et des décorations de Noël. .

6 rue du Château Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 02 12 rothau-mairie@wanadoo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de l’Avent Rothau a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche