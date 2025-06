Fête de l’aviation Berck 5 juillet 2025 07:00

Pas-de-Calais

Fête de l’aviation D 940 Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-05

Rejoignez-nous pour un week-end exceptionnel autour du monde de l’aviation !

Baptême de l’air à partir de 45 € par personne

Exposition historique sur l’aviation à Berck-sur-Mer et présentation de moteurs anciens.

Activités pour les enfants château gonflable, découverte d’avions, animations ludiques…

Un événement pour petits et grands, passionnés d’aviation ou simples curieux.

Venez vivre une expérience inoubliable dans les airs et sur la terre ferme ! .

D 940

Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 98 12

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de l’aviation Berck a été mis à jour le 2025-06-13 par Justin Bataille