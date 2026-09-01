Fête de l’aviation La Chalonne Prunay

Informations pratiques

Prunay

Fête de l’aviation

La Chalonne Aérodrome Prunay Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-27 23:59:00

Date(s) :

2026-09-26

Tout public

Baptêmes de l’air (sur réservation) exposition d’avions historiques.

Manèges aériens et traditionnels.

Animations pour enfants.

Marché des créateurs (samedi). Soirée maxi-rétro (20h à minuit) avec DJ Thibault.

Brocante (dimanche).

Stand restauration, bar à champagne. .

La Chalonne Aérodrome Prunay 51360 Marne Grand Est

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English : Fête de l’aviation

L’événement Fête de l’aviation Prunay a été mis à jour le 2026-09-04 par ADT de la Marne