Fête de l’aviation La Chalonne Prunay
samedi 26 septembre 2026 · La Chalonne · Prunay
Informations pratiques
Prunay
Fête de l’aviation
La Chalonne Aérodrome Prunay Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 23:59:00
Date(s) :
2026-09-26
Tout public
Baptêmes de l’air (sur réservation) exposition d’avions historiques.
Manèges aériens et traditionnels.
Animations pour enfants.
Marché des créateurs (samedi). Soirée maxi-rétro (20h à minuit) avec DJ Thibault.
Brocante (dimanche).
Stand restauration, bar à champagne. .
La Chalonne Aérodrome Prunay 51360 Marne Grand Est
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English : Fête de l’aviation
L’événement Fête de l’aviation Prunay a été mis à jour le 2026-09-04 par ADT de la Marne