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AGENDA · Prunay

Fête de l’aviation La Chalonne Prunay

samedi 26 septembre 2026 · La Chalonne · Prunay

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
La Chalonne
Adresse
Aérodrome
Ville
51360 Prunay
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Prunay

Fête de l’aviation

La Chalonne Aérodrome Prunay Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 23:59:00

Date(s) :
2026-09-26

Tout public
Baptêmes de l’air (sur réservation) exposition d’avions historiques.
Manèges aériens et traditionnels.
Animations pour enfants.
Marché des créateurs (samedi). Soirée maxi-rétro (20h à minuit) avec DJ Thibault.
Brocante (dimanche).

Stand restauration, bar à champagne.   .

La Chalonne Aérodrome Prunay 51360 Marne Grand Est  

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English : Fête de l’aviation

L’événement Fête de l’aviation Prunay a été mis à jour le 2026-09-04 par ADT de la Marne