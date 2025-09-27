Fête de l’aviation Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Fête de l’aviation Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs samedi 27 septembre 2025.
Fête de l’aviation
Aéroport de Grenoble-Isère Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Cet événement multi-sites est ouvert à tous, petits et grands. C’est une occasion pour rencontrer des professionnels et passionnés du secteur aéronautique et spatial.
.
Aéroport de Grenoble-Isère Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 38590 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 90 83 98 contact@fetedelaviation.fr
English :
This multi-site event is open to all, young and old alike. It’s an opportunity to meet professionals and enthusiasts from the aerospace sector.
German :
Diese Veranstaltung mit mehreren Standorten ist für alle offen, ob groß oder klein. Es ist eine Gelegenheit, Fachleute und Liebhaber der Luft- und Raumfahrtbranche zu treffen.
Italiano :
Questo evento multi-sito è aperto a tutti, giovani e meno giovani. È un’occasione per incontrare professionisti e appassionati del settore aerospaziale.
Espanol :
Este evento multisede está abierto a todos, jóvenes y mayores. Es una oportunidad para conocer a profesionales y entusiastas del sector aeroespacial.
L’événement Fête de l’aviation Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Terres de Berlioz