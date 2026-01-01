Fête de l’eau Chaingy

Fête de l’eau

Salle des fêtes Chaingy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 15:00:00

fin : 2026-01-31 23:00:00

Date(s) :

2026-01-31

La compagnie les fous de bassan ! poursuit le projet LETTRES DU PAYS L’eau, c’est la vie ! avec une seconde journée de rencontres, de réflexion et de convivialité à Chaingy.

Tout au long de l’après-midi et de la soirée, la Fête de l’eau #2 invite à s’informer, partager, questionner et célébrer l’eau ensemble. Habitants et habitantes, associations, artistes, scientifiques et partenaires se retrouveront autour de stands d’information, d’installations, d’expositions et de spectacles nourris par les lettres reçues du territoire. Des interventions d’expert·es viendront également éclairer les enjeux liés à l’eau, à la ressource et aux usages, pour croiser savoirs, expériences et points de vue.

Programme ci-dessous. .

Salle des fêtes Chaingy 45380 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Les fous de bassan! continues its LETTRES DU PAYS: L?eau, c?est la vie! project with a second day of meetings, reflection and conviviality in Chaingy.

