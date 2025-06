Fête de l’eau et feu d’artifice Rhodes 5 juillet 2025 18:30

Moselle

Fête de l’eau et feu d’artifice 29 rue de l’Etang place de la Mairie Rhodes Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-05 18:30:00

fin : 2025-07-05 23:59:00

Date(s) :

2025-07-05

Rhodes fête l’eau, au bord de l’Etang du Stock avec pour finir en beauté, un feu d’artifice.

Buvette et restauration sur place tout au long de la soirée pizzas/flamms, grillades, poulets rôtis.

Soirée animée par le DJ Gaëtan Betti.

Il est déconseillé de stationner aux abords des routes de la commune. Un grand parking avec fléchage sera mis à disposition des visiteurs à côté du terrain de tennis.Tout public

0 .

29 rue de l’Etang place de la Mairie

Rhodes 57810 Moselle Grand Est +33 7 80 34 36 60 sirhodes57810@laposte.net

English :

Rhodes celebrates water, on the banks of the Etang du Stock, with a fireworks display to round things off.

Refreshment bar and on-site catering throughout the evening: pizzas/flamms, grills, roast chickens.

Entertainment by DJ Gaëtan Betti.

Please do not park along any of the local roads. A large signposted parking lot will be available next to the tennis court.

German :

Rhodos feiert das Wasser, am Ufer des Etang du Stock, mit einem Feuerwerk als krönendem Abschluss.

Den ganzen Abend über gibt es Getränke und Essen vor Ort: Pizza/Flammen, Gegrilltes, Brathähnchen.

Der Abend wird von DJ Gaëtan Betti moderiert.

Es wird davon abgeraten, an den Straßenrändern der Gemeinde zu parken. Ein großer Parkplatz mit Beschilderung wird den Besuchern neben dem Tennisplatz zur Verfügung stehen.

Italiano :

Rodi celebra l’acqua, sulle rive dell’Etang du Stock, con uno spettacolo di fuochi d’artificio per concludere in bellezza.

Rinfreschi e cibo in loco per tutta la serata: pizze/fiamme, grigliate, polli arrosto.

Intrattenimento a cura del DJ Gaëtan Betti.

Si consiglia di non parcheggiare lungo le strade del comune. Un ampio parcheggio segnalato sarà a disposizione dei visitatori accanto al campo da tennis.

Espanol :

Rodas celebra el agua, a orillas del Etang du Stock, con un espectáculo de fuegos artificiales como colofón.

Refrescos y comida in situ durante toda la velada: pizzas/flamas, parrillas, pollos asados.

Animación a cargo del DJ Gaëtan Betti.

Se recomienda no aparcar en las carreteras del municipio. Habrá un amplio aparcamiento señalizado a disposición de los visitantes junto a la pista de tenis.

L’événement Fête de l’eau et feu d’artifice Rhodes a été mis à jour le 2025-06-20 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG