Fête de l’eau

Rue des Saules Savonnières Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17 20:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Journée festivo-fluvialo-sportive, sur les bords du Cher à Savonnières.

Vous êtes cordialement invité(e)s à y prendre part… en vélo, bateau, canot, aviron, paddle, palmes, combi, etc… Qu’on se le dise!…

Restauration et buvette sur place, pique-nique. Parking gratuit.

Journée festivo-fluvialo-sportive, sur les bords du Cher à Savonnières.

Vous êtes cordialement invité(e)s à y prendre part… en vélo, bateau, canot, aviron, paddle, palmes, combi, etc… Qu’on se le dise!…

Cette manifestation recueille le soutien du président de l’association Voile de Loire. Restauration et buvette sur place, pique-nique. Parking gratuit. .

Rue des Saules Savonnières 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 88 74 57 83 bateliers.du.cher@gmail.com

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English :

Traditional Loire boats, sailboats, canoes, kayaks, paddles, rowing boats, swimming with support? Restaurant and refreshment bar on site. Free parking. Packed lunches available.

L’événement Fête de l’eau Savonnières a été mis à jour le 2026-03-13 par Tours Val de Loire Tourisme