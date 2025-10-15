Fête de l’éco-citoyenneté Dalle Kennedy Rennes

Fête de l’éco-citoyenneté Dalle Kennedy Rennes Mercredi 15 octobre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Les associations et structures du quartier de Villejean se mobilisent pour proposer des activités pratiques à destination des habitants et usagers du quartier.

Un format « forum » similaire aux années passées sera proposé. Les participants-tes occuperont des stands où ils-elles proposeront des activités pratiques à destination des habitants et usagers du quartier.

Afin de définir un cadre et une garder une homogénéité dans la programmation, une série de mots clés à été faite et les propositions d’activités devront y être reliées :

– Ecogestes

– Réemploi

– Insertion vers l’emploi vert

– Réparation

– Gestion des déchets

– Alimentation

– Biodiversité

– Education à l’environnement

– Produits biologiques

En supplément du format « Forum » une ressourcerie éphémère sera proposée. Les objets seront issus de la plateforme de remploi de la métropole et mis en vente par un groupe de personnes identifié par le centre social. Il seront aidé par des volontaires de l’AFEV sur la logistique. Cette activité parallèle nécessitera une mise en place plus tôt le jour J.

L’atelier des transitions proposera dans la semaine suivant la fête, un temps fort à destination des acteurs du quartier sur le thème de la transition écologique pour les publics vulnérables : table ronde, conférence et ateliers (avec l’ALEC). N’hésitez pas à nous faire remonter votre intérêt/besoin sur ce sujet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-15T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-15T17:30:00.000+02:00

Dalle Kennedy kennedy Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine