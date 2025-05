Fête de l’Ecole – Arvieu, 20 juin 2025 07:00, Arvieu.

Aveyron

Fête de l’Ecole Route de la Rivière Arvieu Aveyron

Soirée dansante animée par Liberty music dès 18h30. Repas 12€ gratin d’Aubrac, rôti, salade, tarte ou glace, vin et café. Assiette de charcuterie 5€. Réservation impérative avant le 10/06 au 06.32.26.45.42. Organisé par l’APE de l’école d’Arvieu

Route de la Rivière

Arvieu 12120 Aveyron Occitanie

English :

Evening dance with Liberty music from 6.30pm. 12? meal: Aubrac gratin, roast, salad, pie or ice cream, wine and coffee. Charcuterie platter 5? Reservations essential before 10/06 on 06.32.26.45.42. Organized by the Arvieu school APE

German :

Tanzabend mit Liberty Music ab 18:30 Uhr. Mahlzeit 12: Aubrac-Gratin, Braten, Salat, Kuchen oder Eis, Wein und Kaffee. Wurstteller 5? Reservierung unbedingt vor dem 10.06. unter 06.32.26.45.42. Organisiert von der Elternvereinigung der Schule von Arvieu

Italiano :

Serata danzante con musica Liberty dalle 18.30. Pasto 12?: Aubrac gratin, roast beef, insalata, torta o gelato, vino e caffè. Tagliere di salumi 5? Prenotazione obbligatoria entro il 10/06 allo 06.32.26.45.42. Organizzato dall’APE della scuola di Arvieu

Espanol :

Baile nocturno con música Liberty a partir de las 18.30 h. Comida de 12?: Aubrac gratinado, roast beef, ensalada, tarta o helado, vino y café. Tabla de embutidos 5? Imprescindible reservar antes del 10/06 en el 06.32.26.45.42. Organizado por la APE de la escuela de Arvieu

