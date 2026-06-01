Fête de l’école Bidache
Fête de l’école Bidache samedi 27 juin 2026.
Bidache
Fête de l’école
Salle des fêtes Bidache Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 22:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Animations, repas ouvert à tous.
Tous les bénéfices seront reversés à l’école pour financer les sorties et projets pédagogiques.
Nous comptons sur votre présence et celle de vos proches pour rendre cet événement convivial et festif! .
Salle des fêtes Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ape64520@hotmail.fr
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English : Fête de l’école
L’événement Fête de l’école Bidache a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque
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