Bidache

Fête de l’école

Salle des fêtes Bidache Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Animations, repas ouvert à tous.

Tous les bénéfices seront reversés à l’école pour financer les sorties et projets pédagogiques.

Nous comptons sur votre présence et celle de vos proches pour rendre cet événement convivial et festif! .

Salle des fêtes Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ape64520@hotmail.fr

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English : Fête de l’école

L’événement Fête de l’école Bidache a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque