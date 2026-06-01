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Fête de l’école Bidache

Fête de l’école Bidache

Fête de l’école Bidache samedi 27 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 64520 Bidache

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Bidache

Fête de l’école

Salle des fêtes Bidache Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Animations, repas ouvert à tous.
Tous les bénéfices seront reversés à l’école pour financer les sorties et projets pédagogiques.
Nous comptons sur votre présence et celle de vos proches pour rendre cet événement convivial et festif!   .

Salle des fêtes Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   ape64520@hotmail.fr

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English : Fête de l’école

L’événement Fête de l’école Bidache a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque

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