Fête de l’école – Château-Renard 27 juin 2025 17:00

Loiret

Fête de l’école 525 Route de Châtillon-Coligny Château-Renard Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 17:00:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

L’Association des Parents d’Élèves de

Château-Renard vous convie à la Fête de

l’école.

L’Association des Parents d’Élèves de

Château-Renard vous convie à la Fête de

l’école. Au programme spectacle des

maternelles, spectacle des primaires, tombola,

jeux, pêche aux canards, château gonflable

etc.. Restauration sur place et vente de

gâteaux. .

525 Route de Châtillon-Coligny

Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 41 45 23 74

English :

The Association des Parents d?Élèves de

Château-Renard invites you to the Fête de

fête.

German :

Die Association des Parents d’Élèves de Château-Renard ist eine Elternvereinigung

Château-Renard lädt Sie zum Schulfest ein

der Schule ein.

Italiano :

I genitori di Château-Renard?

Château-Renard vi invita a visitare la scuola

festa della scuola.

Espanol :

Los padres de Château-Renard?

Château-Renard les invita a la escuela

fiesta de la escuela.

L’événement Fête de l’école Château-Renard a été mis à jour le 2025-06-11 par OT 3CBO