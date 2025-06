Fête de l’école de musique – Salle des fêtes Castelnau-Rivière-Basse 20 juin 2025 18:00

Hautes-Pyrénées

Fête de l'école de musique Salle des fêtes CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées

Tarif : 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2025-06-20 18:00:00

Fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

Association Ecoute Parole Creation vous propose un moment festif qui sera l’occasion d’applaudir le travail des élèves réalisé tout au long de l’année, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

A l’issue du spectacle, vous pourrez profiter d’un repas, sur réservation.

Le menu :

Melon, moules frites et glace

Tel 07 69 77 80 47

Mail ecouteparolecreation@gmail.com

Salle des fêtes CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

Salle des fêtes CASTELNAU-RIVIERE-BASSE
Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 69 77 80 47 ecouteparolecreation@gmail.com

English :

Association Ecoute Parole Creation offers you a festive occasion to applaud the students’ work throughout the year, in a warm and friendly atmosphere.

At the end of the show, you can enjoy a meal, on reservation.

Menu:

Melon, moules frites and ice cream

Tel 07 69 77 80 47

Mail ecouteparolecreation@gmail.com

German :

Association Ecoute Parole Creation schlägt Ihnen einen festlichen Moment vor, der die Gelegenheit bietet, die Arbeit der Schülerinnen und Schüler, die sie im Laufe des Jahres geleistet haben, in einer warmen und freundlichen Atmosphäre zu würdigen.

Im Anschluss an die Aufführung können Sie auf Vorbestellung ein Essen genießen.

Das Menü:

Melone, Muscheln mit Pommes frites und Eis

Tel 07 69 77 80 47

Mail ecouteparolecreation@gmail.com

Italiano :

L’Associazione Ecoute Parole Creation organizza un’occasione di festa per applaudire il lavoro svolto dai nostri studenti durante l’anno, in un’atmosfera calda e amichevole.

Dopo lo spettacolo, è possibile gustare un pasto (su prenotazione).

Menu :

Melone, moules frites e gelato

Tel 07 69 77 80 47

Mail ecouteparolecreation@gmail.com

Espanol :

La Association Ecoute Parole Creation organiza una fiesta para aplaudir el trabajo de nuestros alumnos a lo largo del año, en un ambiente cálido y amistoso.

Tras el espectáculo, podrá disfrutar de una comida (previa reserva).

Menú :

Melón, moules frites y helado

Tel. 07 69 77 80 47

Correo ecouteparolecreation@gmail.com

