Fête de l’école de Saint-Riquier-Es-Plains Ecole maternelle Saint-Riquier-ès-Plains

Saint-Riquier-ès-Plains

Fête de l’école de Saint-Riquier-Es-Plains

Ecole maternelle 141 Rue du Four Banal Saint-Riquier-ès-Plains Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 16:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

La fête de l’école de Saint-Riquier-ès-Plains aura lieu le vendredi 12 juin à partir de 16h.

Au programme jeux, pêche à la ligne, buvette et tombola. Carte pour jeux à 5€. Les bénéfices seront reversés au profit de la coopérative scolaire. .

Ecole maternelle 141 Rue du Four Banal Saint-Riquier-ès-Plains 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 89 58

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English : Fête de l’école de Saint-Riquier-Es-Plains

L’événement Fête de l’école de Saint-Riquier-Es-Plains Saint-Riquier-ès-Plains a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre