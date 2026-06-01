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Fête de l’école de Saint-Riquier-Es-Plains Ecole maternelle Saint-Riquier-ès-Plains

Fête de l’école de Saint-Riquier-Es-Plains Ecole maternelle Saint-Riquier-ès-Plains vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Ecole maternelle

Adresse : 141 Rue du Four Banal

Ville : 76460 Saint-Riquier-ès-Plains

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Saint-Riquier-ès-Plains

Fête de l’école de Saint-Riquier-Es-Plains

Ecole maternelle 141 Rue du Four Banal Saint-Riquier-ès-Plains Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 16:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

La fête de l’école de Saint-Riquier-ès-Plains aura lieu le vendredi 12 juin à partir de 16h.
Au programme jeux, pêche à la ligne, buvette et tombola. Carte pour jeux à 5€. Les bénéfices seront reversés au profit de la coopérative scolaire.   .

Ecole maternelle 141 Rue du Four Banal Saint-Riquier-ès-Plains 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 89 58 

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English : Fête de l’école de Saint-Riquier-Es-Plains

L’événement Fête de l’école de Saint-Riquier-Es-Plains Saint-Riquier-ès-Plains a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre