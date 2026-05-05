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Fête de l’école élémentaire Weitbruch

Fête de l’école élémentaire Weitbruch vendredi 5 juin 2026.

Adresse : 23 rue Strieth

Ville : 67500 Weitbruch

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif :

Weitbruch

Fête de l’école élémentaire

23 rue Strieth Weitbruch Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-05
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

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23 rue Strieth Weitbruch 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 37 22  mairie@weitbruch.fr

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English :

L’événement Fête de l’école élémentaire Weitbruch a été mis à jour le 2026-05-05 par Communauté de communes de la Basse-Zorn