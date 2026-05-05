Weitbruch

Fête de l’école élémentaire

23 rue Strieth Weitbruch Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

.

23 rue Strieth Weitbruch 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 37 22 mairie@weitbruch.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de l’école élémentaire Weitbruch a été mis à jour le 2026-05-05 par Communauté de communes de la Basse-Zorn