Fête de l’école élémentaire Weitbruch
Fête de l’école élémentaire Weitbruch vendredi 5 juin 2026.
Weitbruch
Fête de l’école élémentaire
23 rue Strieth Weitbruch Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
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23 rue Strieth Weitbruch 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 37 22 mairie@weitbruch.fr
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English :
L’événement Fête de l’école élémentaire Weitbruch a été mis à jour le 2026-05-05 par Communauté de communes de la Basse-Zorn