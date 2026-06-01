Fête de l’école Ecole Les Malières Fresne-le-Plan samedi 27 juin 2026.

Fresne-le-Plan

Fête de l’école

Ecole Les Malières 36 Chemin des Patis Fresne-le-Plan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Les écoles du RPI Fresne-le-plan, Montmain et Mesnil-Raoul vous invite à la Fête de l’école ce samedi 27 juin à partir de 14h.

Au programme

– Une tombola

– Des stands de jeux

– Des stands maquillage

Vous pourrez également acheter un carnet pour 10 jeux.

Présence d’une buvette et d’un stand de vente de gâteaux.

Evénement ouvert à tous ! .

Ecole Les Malières 36 Chemin des Patis Fresne-le-Plan 76520 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 79 04 33 secretariat@sivomfmm.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de l’école

L’événement Fête de l’école Fresne-le-Plan a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin