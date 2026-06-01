Fête de l’école Ecole Les Malières Fresne-le-Plan
Fête de l’école Ecole Les Malières Fresne-le-Plan samedi 27 juin 2026.
Fresne-le-Plan
Fête de l’école
Ecole Les Malières 36 Chemin des Patis Fresne-le-Plan Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Les écoles du RPI Fresne-le-plan, Montmain et Mesnil-Raoul vous invite à la Fête de l’école ce samedi 27 juin à partir de 14h.
Au programme
– Une tombola
– Des stands de jeux
– Des stands maquillage
Vous pourrez également acheter un carnet pour 10 jeux.
Présence d’une buvette et d’un stand de vente de gâteaux.
Evénement ouvert à tous ! .
Ecole Les Malières 36 Chemin des Patis Fresne-le-Plan 76520 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 79 04 33 secretariat@sivomfmm.fr
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English : Fête de l’école
L’événement Fête de l’école Fresne-le-Plan a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin