FÊTE DE L’ÉCOLE Le Collet-de-Dèze 5 juillet 2025 07:00

Lozère

FÊTE DE L’ÉCOLE Ecole du Collet de Dèze Le Collet-de-Dèze Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-05

Le samedi pétanque, jeux en bois, apéro musical et grand bal et le dimanche pétanque, apéro musicaux midi et soir, kermesse, spectacle des enfants et truffade géante. Buvette et snack tout le week-end

Les 5 & 6 juillet, c’est la Fête de l’école !

Samedi

– 15h jeux en bois XXL et pétanque doublette (200€ + FP)

– 19h apéro musical et seiches à la mode de Mika

– 22h Grand bal avec l’orchestre Puzzle

Dimanche

– 10h pétanque tête-à-tête adultes (100€ + FP) / enfants (carte cadeau)

– 12h apéro musical et grillades accompagné de la Peña del Fuego

– 14h kermesse

– 15h pétanque triplette (200€ + FP)

– 17h30 spectacle des enfants suivi d’un flashmob

– 19h apéro musical Peña del Fuego

– 20h truffade géante

Buvette et snack tout le week-end .

Ecole du Collet de Dèze

Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie +33 6 73 69 86 58

English :

Saturday: pétanque, wooden games, musical aperitif and big ball, and Sunday: pétanque, musical aperitif at lunchtime and in the evening, fair, children’s show and giant truffle. Refreshment bar and snack bar all weekend

German :

Am Samstag: Boulespiel, Holzspiele, musikalischer Aperitif und großer Ball. Am Sonntag: Boulespiel, musikalischer Aperitif mittags und abends, Kirmes, Kindershow und Riesentrüffelade. Getränke und Snacks das ganze Wochenende über

Italiano :

Sabato: pétanque, giochi in legno, aperitivo musicale e grande palla; domenica: pétanque, aperitivo musicale a pranzo e la sera, fiera, spettacolo per bambini e tartufo gigante. Bar e snack bar per tutto il fine settimana

Espanol :

El sábado: petanca, juegos de madera, aperitivo musical y gran pelota, y el domingo: petanca, aperitivo musical al mediodía y por la noche, feria, espectáculo infantil y trufa gigante. Bar de refrescos y snack bar todo el fin de semana

L’événement FÊTE DE L’ÉCOLE Le Collet-de-Dèze a été mis à jour le 2025-06-17 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère