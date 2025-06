FÊTE DE L’ÉCOLE Saint-Étienne-Vallée-Française 24 juin 2025 18:00

Lozère

FÊTE DE L’ÉCOLE Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-24 18:00:00

fin : 2025-06-24

Date(s) :

2025-06-24

L’école primaire et l’APE vous invitent à la fête de fin d’année scolaire. Au programme spectacle des enfants à 18h suivi d’une kermesse animée par l’asso Patabulle. Buvette et pizzas au feu de bois sur place.

L’école primaire de St Etienne Vallée Française et l’APE vous invitent à la Fête de l’Ecole, mardi 24 juin, à partir de 18h, à la salle polyvalente. Au programme spectacle des enfants à 18h suivi d’une kermesse animée par l’asso Patabulle. Buvette et pizzas au feu de bois sur place. .

Salle polyvalente

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

English :

The elementary school and the APE invite you to the end-of-school-year party. On the program: children’s show at 6pm, followed by a fair hosted by the Patabulle association. Refreshment bar and wood-fired pizzas on site.

German :

Die Grundschule und die EV laden Sie herzlich zum Fest am Ende des Schuljahres ein. Auf dem Programm steht eine Aufführung der Kinder um 18 Uhr, gefolgt von einer Kirmes, die von der Asso Patabulle moderiert wird. Getränke und Pizzas aus dem Holzofen vor Ort.

Italiano :

La scuola primaria e l’APE vi invitano alla festa di fine anno. In programma: spettacolo per bambini alle 18.00, seguito da una fiera a cura dell’associazione Patabulle. Bar e pizze a legna sul posto.

Espanol :

La escuela primaria y la APE te invitan a la fiesta de fin de curso. Programa: espectáculo infantil a las 18.00 h, seguido de una feria organizada por la asociación Patabulle. Bar y pizzas a la leña in situ.

L’événement FÊTE DE L’ÉCOLE Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2025-06-18 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère