Fête de l’école Val de Louyre et Caudeau 27 juin 2025 16:30

Dordogne

Fête de l’école Stade Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Vendredi 27 juin 2025, fête de l’école de Val de Louyre et Caudeau à la Plaine des sports Manon Hostens.

A partir de 16h30, balade à poney, jeux et animations.

A partir de 18h, spectacles des enfants (poésies, chant, théâtre).

Buvette et restauration sur place à partir de 16h30 au profit des élèves.

Ouvert à tous, organisé par l’association des parents d’élèves Les P’tits Mélanos .

Stade

Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 55 85

English : Fête de l’école

Friday June 27, 2025, Val de Louyre et Caudeau school fête at Plaine des sports Manon Hostens.

4:30pm: pony ride, games and entertainment. 6pm: children’s shows (poetry, singing, theater).

Refreshments and food on site.

Open to all, organized by Les P?tits Mélanos.

German : Fête de l’école

Freitag, 27. Juni 2025, Schulfest von Val de Louyre und Caudeau auf der Plaine des sports Manon Hostens.

16.30 Uhr: Ponyreiten, Spiele und Animationen. 18 Uhr: Aufführungen der Kinder (Gedichte, Gesang, Theater).

Getränke und Speisen vor Ort.

Für alle offen, organisiert von Les P?tits Mélanos.

Italiano :

Venerdì 27 giugno 2025, festa delle scuole di Val de Louyre e Caudeau alla Plaine des sports Manon Hostens.

ore 16.30: giro sui pony, giochi e animazione. ore 18.00: spettacoli per bambini (poesia, canto, teatro).

Rinfresco e cibo sul posto.

Aperto a tutti, organizzato da Les P?tits Mélanos.

Espanol : Fête de l’école

Viernes 27 de junio de 2025, fiesta escolar de Val de Louyre y Caudeau en la Plaine des sports Manon Hostens.

16.30 h: paseo en poni, juegos y animaciones. 18.00 h: espectáculos infantiles (poesía, canto, teatro).

Refrescos y comida in situ.

Abierto a todos, organizado por Les P?tits Mélanos.

