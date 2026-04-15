Fameck

Fête de l’écologie

29 avenue jeanne d’arc Fameck Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Vide grenier géant Marché artisanal et produits locaux

Ateliers et jeux pour toute la famille au Parc municipal

Espace restauration

Chasse au Trésor avec deux horaires de départs, sur inscriptions obligatoires à bouatafun@free.fr.Tout public

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29 avenue jeanne d’arc Fameck 57290 Moselle Grand Est +33 3 82 88 22 22 mairie@ville-fameck.fr

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English :

Giant garage sale Craft market and local produce

Workshops and games for all the family in the municipal park

Catering area

Treasure hunt with two departure times, registration required at bouatafun@free.fr.

L’événement Fête de l’écologie Fameck a été mis à jour le 2026-04-15 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME