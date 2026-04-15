Fête de l’écologie Fameck
Fête de l’écologie Fameck vendredi 1 mai 2026.
Fameck
Fête de l’écologie
29 avenue jeanne d’arc Fameck Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Vide grenier géant Marché artisanal et produits locaux
Ateliers et jeux pour toute la famille au Parc municipal
Espace restauration
Chasse au Trésor avec deux horaires de départs, sur inscriptions obligatoires à bouatafun@free.fr.Tout public
0 .
29 avenue jeanne d’arc Fameck 57290 Moselle Grand Est +33 3 82 88 22 22 mairie@ville-fameck.fr
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English :
Giant garage sale Craft market and local produce
Workshops and games for all the family in the municipal park
Catering area
Treasure hunt with two departure times, registration required at bouatafun@free.fr.
L’événement Fête de l’écologie Fameck a été mis à jour le 2026-04-15 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME