Mercredi 4 juin 2025 de 14h30 à 18h place de l’église, Lunas fête l’écotourisme !

Au programme :

Nos compagnons de la basse-cour présentés par l’association GAPL (Groupement Avicole du Pays Languedocien)

Stand Grand Orb Environnement,

Visite patrimoniale du village commentée à 15h, tarif 5€ (inscription recommandée à l’Office de Tourisme)

Jeux pour enfants avec la Roulotte de l’association Hors les Murs

Un stand « Point Info Mobilité »

Renseignements au 04 67 23 76 67 .

Place de l’église

Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 76 67

English :

Wednesday, June 4, 2025 from 2:30 to 6 p.m. at Place de l’Eglise, Lunas celebrates ecotourism!

On the program:

Our farmyard companions presented by the GAPL association (Groupement Avicole du Pays Languedocien)

Grand Orb Environnement stand,

Guided tour of the village at 3pm, admission 5? (registration recommended at the Tourist Office)

Games for children with the Roulotte de l?

German :

Mittwoch, 4. Juni 2025 von 14:30 bis 18:00 Uhr am Place de l’Eglise, Lunas feiert den Ökotourismus!

Auf dem Programm stehen :

Unsere Gefährten aus dem Hinterhof, vorgestellt von der Vereinigung GAPL (Groupement Avicole du Pays Languedocien)

Stand von Grand Orb Environnement,

Kommentierte Führung durch das Dorf um 15 Uhr, Preis 5 ? (Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt empfohlen)

Spiele für Kinder mit der Roulotte de l?

Italiano :

Mercoledì 4 giugno 2025 dalle 14.30 alle 18.00 in Place de l’Eglise, Lunas festeggia l’ecoturismo!

In programma:

I nostri compagni d’aia presentato dall’associazione GAPL (Groupement Avicole du Pays Languedocien)

Stand Grand Orb Environnement,

Visita guidata al patrimonio del villaggio alle 15.00, ingresso 5 euro (si consiglia l’iscrizione all’Ufficio del turismo)

Giochi per bambini con la Roulotte de l?

Espanol :

Miércoles 4 de junio de 2025 de 14.30 a 18.00 horas en la Place de l’Eglise, ¡Lunas celebra el ecoturismo!

En el programa:

Nuestros compañeros de corral presentado por la asociación GAPL (Groupement Avicole du Pays Languedocien)

Stand de Grand Orb Environnement,

Visita guiada del patrimonio del pueblo a las 15.00 h, entrada 5 euros (se recomienda inscribirse en la Oficina de Turismo)

Juegos para niños con la Roulotte de l?

