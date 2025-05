Fête de l’écotourisme – Senonches, 31 mai 2025 10:00, Senonches.

Eure-et-Loir

Fête de l’écotourisme 1 Rue du Château Senonches Eure-et-Loir

Tarif : 9 – 9 – EUR

Début : 2025-05-31 10:00:00

fin : 2025-05-31 12:30:00

2025-05-31

De nombreuses animations natures vous sont proposées dans le cadre de la fête de l’écotourisme. Sur réservation.

Activité grimp’arbres encadrée (sur réservations obligatoire), initiation aux techniques de survie en forêt, balade à vélo commentée, Api’hour autour de la ruche pédagogique du château, visite commentée de la ville de Senonches et bien sûr visite libre du centre d’interprétation de la forêt et de l’homme et de l’exposition temporaire « grandeur nature » seront au programme. Le Point d’Informations Jeunesse de la Communauté de Communes sera également au château pour présenter, avec des casques de réalité virtuelle, les métiers liés à l’écotourisme. Sur réservation. 9 .

1 Rue du Château

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 tourisme@foretsduperche.fr

English :

Numerous nature activities are on offer as part of the ecotourism festival. Reservations required.

German :

Im Rahmen des Festes des Ökotourismus werden Ihnen zahlreiche Naturveranstaltungen angeboten. Auf Reservierung.

Italiano :

Nell’ambito del festival dell’ecoturismo vengono proposte numerose attività naturalistiche. È necessaria la prenotazione.

Espanol :

En el marco del festival de ecoturismo se ofrecen numerosas actividades relacionadas con la naturaleza. Es necesario reservar.

