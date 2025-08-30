Fête de l’écrevisse Pont du Canal Vaux
Fête de l’écrevisse Pont du Canal Vaux samedi 30 août 2025.
Fête de l’écrevisse
Pont du Canal Canal de Berry Vaux Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-30
fin : 2025-08-30
Date(s) :
2025-08-30
Journée organisée par le comité des fêtes de Vaux, en partenariat avec la fédération de pêche et l’Auberge de Valie.
.
Pont du Canal Canal de Berry Vaux 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 48 65 49
English :
Day organized by the Vaux festival committee, in partnership with the fishing federation and the Auberge de Valie.
German :
Dieser Tag wird vom Festkomitee von Vaux in Zusammenarbeit mit dem Fischereiverband und der Auberge de Valie organisiert.
Italiano :
Giornata organizzata dal comitato della festa di Vaux, in collaborazione con la Federazione della pesca e l’Auberge de Valie.
Espanol :
Jornada organizada por el comité de fiestas de Vaux, en colaboración con la federación de pesca y el Auberge de Valie.
L’événement Fête de l’écrevisse Vaux a été mis à jour le 2025-08-19 par Montluçon Tourisme