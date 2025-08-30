Fête de l’écrevisse Pont du Canal Vaux

Fête de l’écrevisse Pont du Canal Vaux samedi 30 août 2025.

Fête de l’écrevisse

Pont du Canal Canal de Berry Vaux Allier

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

2025-08-30

Journée organisée par le comité des fêtes de Vaux, en partenariat avec la fédération de pêche et l’Auberge de Valie.

Pont du Canal Canal de Berry Vaux 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 48 65 49

English :

Day organized by the Vaux festival committee, in partnership with the fishing federation and the Auberge de Valie.

German :

Dieser Tag wird vom Festkomitee von Vaux in Zusammenarbeit mit dem Fischereiverband und der Auberge de Valie organisiert.

Italiano :

Giornata organizzata dal comitato della festa di Vaux, in collaborazione con la Federazione della pesca e l’Auberge de Valie.

Espanol :

Jornada organizada por el comité de fiestas de Vaux, en colaboración con la federación de pesca y el Auberge de Valie.

