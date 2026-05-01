Le Malesherbois

Fête de l’élevage 2ème édition

14, rue des grisonnières Le Malesherbois Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Découvrez le métier d’éleveur et les métiers associés

Découvrez une ferme bio engagée pour l’agroécologie et partez à la rencontre des acteurs du monde de l’élevage.

Démonstration des différents métiers en lien avec l’élevage, visite de ferme à pied et en tracteur, activités pour les enfants (poney, rodéo gonflable, câlinous parc).

Venez goûter la viande de la ferme lors du repas et rencontrez les producteurs locaux! .

14, rue des grisonnières Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 70 29 63 fermepedarecettebio45@gmail.com

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L’événement Fête de l’élevage 2ème édition Le Malesherbois a été mis à jour le 2026-05-20 par ADRT45