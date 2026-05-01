Fête de l’élevage 2ème édition Le Malesherbois
Fête de l’élevage 2ème édition Le Malesherbois dimanche 24 mai 2026.
Le Malesherbois
Fête de l’élevage 2ème édition
14, rue des grisonnières Le Malesherbois Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
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14, rue des grisonnières Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 70 29 63 fermepedarecettebio45@gmail.com
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L’événement Fête de l’élevage 2ème édition Le Malesherbois a été mis à jour le 2026-05-20 par ADRT45
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