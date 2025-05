Fête de l’EMAPS – Nyons, 18 juin 2025 18:00, Nyons.

Drôme

Fête de l’EMAPS Maison des Sports à Nyons Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18 18:00:00

fin : 2025-06-18

Date(s) :

2025-06-18

Fête de fin d’année de l’École Municipale des Activités Physiques et Sportives (EMAPS) de la ville de Nyons à la Maison des Sports.

.

Maison des Sports à Nyons

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 14 jb.watel@nyons.com

English :

End-of-year party for the Ecole Municipale des Activités Physiques et Sportives (EMAPS) of the town of Nyons at the Maison des Sports.

German :

Jahresabschlussfeier der École Municipale des Activités Physiques et Sportives (EMAPS) der Stadt Nyons im Maison des Sports.

Italiano :

Festa di fine anno della Scuola comunale di attività fisiche e sportive di Nyons (EMAPS) alla Maison des Sports.

Espanol :

Fiesta de fin de curso de la Escuela Municipal de Actividades Físicas y Deportivas de Nyons (EMAPS) en la Maison des Sports.

L’événement Fête de l’EMAPS Nyons a été mis à jour le 2025-05-10 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale