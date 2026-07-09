Informations pratiques

Vittoncourt

Fête de l’Enctrecôte

place du Marché Vittoncourt Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Dimanche 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24

Le 21, 22, 23 et 24 août aura lieu la fête de l’Entrecôte sous chapiteau avec un programme bien rempli.

VEN Soirée karaoké et Blind’test animée par DJ Ness’ à 20h. Restauration rapide dès 19h.

SAM Repas dès 19h. Soirée dansante animée par DJ Oliver dès 22h.

DIM Brocante en plein air dès 6h. Repas et musique d’ambiance dès 12h. Thé dansant dès 14h et soirée dansante dès 19h animés par l’orchestre Benoît Przybyla.

LUN Repas et soirée dansante animée par DJ Oliver. Et enterrement de la fête.

Des attractions foraines, buvette et restauration diverses seront proposés tout le week-end.Tout public

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place du Marché Vittoncourt 57580 Moselle Grand Est +33 6 44 16 73 18

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English :

On August 21, 22, 23, and 24, the Entrecôte Festival will take place under a big top with a packed schedule.

FRI: Karaoke night and Blind’test hosted by DJ Ness’ at 8 p.m. Fast food available starting at 7 p.m.

SAT: Dinner starting at 7 p.m. Dance party hosted by DJ Oliver starting at 10 p.m.

SUN: Outdoor flea market starting at 6 a.m. Lunch and background music starting at noon. Dance party starting at 2 p.m. and dance party starting at 7 p.m., featuring the Beno%EEt Przybyla Orchestra.

MON: Lunch and dance party hosted by DJ Oliver. And the festival’s closing ceremony.

Fairground attractions, a refreshment stand, and a variety of food options will be available all weekend.

L’événement Fête de l’Enctrecôte Vittoncourt a été mis à jour le 2026-07-09 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE