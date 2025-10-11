FÊTE DE L’ÉNERGIE SAVOUREUSE Belfort

FÊTE DE L’ÉNERGIE SAVOUREUSE Belfort samedi 11 octobre 2025.

Place Corbis Belfort Territoire de Belfort

Gratuit

Début : 2025-10-11 11:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Venez découvrir en famille comment conjuguer économies d’énergie et financière tout en s’amusant !

Gaïa Énergies, en partenariat avec le Grand-Belfort-Agglomération, est fière de vous inviter à la Fête de l’Énergie Savoureuse, un évènement organisé dans le cadre du Plan-Climat-Air-Énergies-Territorial (PCAET). Un véritable village éco-festif qui rassemble une multitude d’acteurs locaux autour d’un thème central les économies d’énergies et les énergies renouvelables.

Un programme riche et engagé pour sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux de manière ludique et accessible.

Vous pourrez rencontrer l’association dynamique Véloxygène ou l’entreprise PARCO qui vous présenteront des solutions innovantes pour une mobilité durable. La gestion de l’eau sera également à l’honneur avec la participation du Service des Eaux.

La présence d’Ercisol et de la Coop Solaire Nord-Franche-Comté vous éclaireront sur les avantages de l’énergie solaire via l’utilisation de panneaux photovoltaïques. Enfin, les Ambassadeurs du Tri du Grand-Belfort vous prodigueront des conseils précieux sur la gestion des déchets.

Un concert en live, animé par le fournisseur d’énergie écolo-rigolo, Pédale tes Watts vous attend.

Pour mettre de l’ambiance à notre événement, une seule mission vous sera confiée… distribuer et connecter de bonnes énergies aux artistes grâce à vos jambes… Relèverez-vous ce défi ???

Pour en savoir plus, retrouvez toute l’équipe Gaïa Énergies pour une journée inoubliable. De nombreux lots à gagner, des informations riches en bon plan, des animations inspirantes et amusante !

Entrée libre et gratuite ! Venez nombreux ! .

Place Corbis Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 21 10 69 emmanuelle.garnier@gaia-energies.org

