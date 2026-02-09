Fête de l’Enfance et de la Jeunesse Gujan-Mestras
Fête de l’Enfance et de la Jeunesse Gujan-Mestras vendredi 27 février 2026.
Fête de l’Enfance et de la Jeunesse
Maison des Associations Gujan-Mestras Gironde
Début : 2026-02-27
fin : 2026-03-07
Durant toute la semaine, des rencontres, des ateliers, des espaces jeux ludiques, et une Boum Party sont au programme.
– Vendredi 27 février
FESTI’JEUNES (11-18 ans) >19h à 23h
-Samedi 28 février
FESTI’PITCHOUN (0-6 ans)
0 6 ans espace jeux jouer en famille Atelier créatifs et comptines spectacle
FESTI-JUNIOR (6-11ans) < 14h à 18h DU 2 AU 5 MARS Espace jeux Atelier maquillage Jeux en bois Yoga Comptines Méditation Activité créatives - Vendredi 6 MARS LA BOUM DES ENFANTS de 16h30 à 19h30 CARNAVAL sur le thème La parade gourmande le 7 mars de 17h à 20h . Maison des Associations Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 59 21 petite.enfance@ville-gujanmestras.fr Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
