Fête de l'enfance – Le Repaire des Orties Lambesc 2 juillet 2025

Bouches-du-Rhône

Fête de l'enfance Mercredi 2 juillet 2025 le mercredi de 9h30 à 18h30.

Début : Mercredi 2025-07-02

Première Fête de l’enfance au Repaire des Orties en partenariat avec l’association Naturopathie Enfant, Grandir au naturel.

Fêter l’enfance, partager, expérimenter, jouer et rire ensemble parcourez tout au fil de la journée des ateliers ludiques en famille. Une journée conviviale en ce début d’été pour les enfants petits et grands.



Cet évènement sera clôturé par une soirée festive jusqu’à 22h. .

Le Repaire des Orties 2 rue Grande

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur collectif.les.orties@proton.me

English :

First Fête de l’enfance at the Repaire des Orties in partnership with the association Naturopathie Enfant, Grandir au naturel.

German :

Erstes Kinderfest im Repaire des Orties in Partnerschaft mit dem Verein Naturopathie Enfant, Grandir au naturel.

Italiano :

Primo Festival dei bambini alla Repaire des Orties in collaborazione con l’associazione Naturopathie Enfant, Grandir au naturel.

Espanol :

Primer Festival Infantil en la Repaire des Orties en colaboración con la asociación Naturopathie Enfant, Grandir au naturel.

