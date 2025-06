Fête de l’enfant et de la famille – Place de Blanmont Gisors 21 juin 2025 14:00

Eure

Fête de l’enfant et de la famille Place de Blanmont Parc du château Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 14:00:00

fin : 2025-06-21 18:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Au programme jeux et animations pour toute la famille dans une ambiance joyeuse et conviviale.

Au programme jeux et animations pour toute la famille dans une ambiance joyeuse et conviviale. .

Place de Blanmont Parc du château

Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 65 direction.generale@mairie-gisors.fr

English : Fête de l’enfant et de la famille

On the program: games and entertainment for the whole family in a joyful, friendly atmosphere.

German :

Auf dem Programm stehen Spiele und Animationen für die ganze Familie in einer fröhlichen und geselligen Atmosphäre.

Italiano :

In programma: giochi e intrattenimento per tutta la famiglia in un’atmosfera divertente e amichevole.

Espanol :

En el programa: juegos y entretenimiento para toda la familia en un ambiente divertido y agradable.

L’événement Fête de l’enfant et de la famille Gisors a été mis à jour le 2025-06-13 par Vexin Normand Tourisme